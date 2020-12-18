Минус 2 кг: диетологи рассказали, как быстро похудеть к Новому году

Народная примета — как встретишь Новый год, так его и проведёшь. В канун праздничной ночи многие украшают дом, готовят вкусную еду и нарядно одеваются, однако с последним у некоторых могут возникнуть проблемы. В холодное время года обмен веществ замедляется, двигательная активность снижается и тянет на сладкие блюда, что грозит появлением лишнего веса. Несколько «зимних» килограммов способны помешать влезть в нарядное платье и напрочь испортить настроение. NEWS.ru спросил у врачей-диетологов, как за десять дней до Нового года привести себя в форму без ущерба для здоровья.

Безуглеводная диета идеально подойдёт для тех, кто хочет сбросить 1,5-2 килограмма перед праздником. Также она «подготовит» пищеварительную систему к обилию жирной пищи на праздничном столе, сообщил российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Тем, кто её придерживается следует забыть о хлебе, кашах, макаронах, фруктах, сладостях и налегать на белок и жиры.

Это любое мясо, молочные и кисломолочные продукты, можно даже сало. Идеальное блюдо в рамках такой диеты — печень, залитая сверху сметаной, посыпанная тёртым сыром. Организм приучается есть жирное, и новогодний стол не станет «бомбой» для органов пищеварения. Алексей Ковальков врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса

На таком типе питания можно сбросить 100-120 граммов в день, сообщил Ковальков. За счёт отсутствия углеводов в рационе не вырабатывается инсулин. Съеденный жир не откладывается в подкожно-жировую клетчатку. Из-за дефицита углеводов, вес уходит.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед началом диеты врач рекомендует пройти обследование организма, чтобы исключить такие заболевания как холецистит, панкреатит, камни в желчном пузыре, жировой гепатоз печени. Они являются противопоказанием к такому типу питания.

А вот жёсткие диеты, с серьёзным ограничением калоража доктор Ковальков не советует никому. Во время новогоднего застолья человеку может стать плохо, и праздник закончится в реанимации.

Человек сбрасывает вес, ограничивая себя во всём. Потом он набрасывается на вредную еду на новогоднем столе. Происходит колоссальный удар по поджелудочной железе. Может возникнуть реактивный панкреатит. Это опасное для жизни состояние, — сообщил врач.

До Нового года ещё есть шанс сбросить до 5-6 килограммов, сообщает в разговоре с NEWS.ru диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Всё зависит от того, что создаёт лишний вес. Бывает, что у человека нет излишка жировой ткани, но в организме задерживается вода. Это происходит из-за избыточного потребления соли и дефицита жидкости. Последнее случается, если человек пьёт мало воды, заменяя её соками, кофе, чаем. Также причиной могут быть проблемы с почками и сердцем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоть «рыхлость» тела и косвенно указывает на задержку жидкости в тканях, самостоятельно диагностировать проблему невозможно. Поэтому необходимо пройти биоимпедансометрию — анализ состава тела. Эту процедуру делают как в фитнес-клубах, так и в медицинских учреждениях. Если она покажет наличие лишней воды, можно начинать действовать.

Вывести жидкость поможет включение в рацион большого количества овощей и исключение соленых продуктов. Также помогут лимфодренажные чаи и лимфодренажный массаж. Это всё в совокупности даст хороший результат. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Если анализ покажет, что лишние объёмы в теле создаёт именно жир, лучше купить платье на размер больше и не мучить себя, сообщает Дианова. Комфортная и безопасная для организма потеря веса составляет 500 грамм за неделю. Для этого нужно создать небольшой дефицит калорий и заниматься спортом. А жёсткие диеты могут привести к нарушению обмена веществ, к тому же сброшенные килограммы быстро вернутся после нескольких застолий.

Главным условием похудения должно стать изменение пищевых привычек — это отказ от переедания, употребления фастфуда, ночных трапез. Это серьёзная и долгая работа над собой, которую нельзя провести за 10 дней.