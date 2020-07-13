Экс-топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате 2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/73a7f4a4-c503-11ea-af8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров признан виновным в присвоении и растрате более 2 млрд рублей с использованием своего служебного положения. Соответствующее постановление вынес Дорогомиловский суд Москвы.

Вместе с этим суд признал виновной в пособничестве бывшего акционера Росгосстрах Банка Надежду Клепальскую. Они оба обвиняются в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, присвоении и растрате имущества, передаёт ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить по совокупности преступлений Хачатурову девять лет колонии, а Клепальской — восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.

Бывший топ-менеджер и брат совладельца «Росгостраха» был задержан в Москве в середине апреля 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в растрате. По данным следствия, Хачатуров организовал хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы» на сумму более 1 млрд рублей. Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». В целом ущерб от действий Хачатурова и Клепальской составил более 7 млрд рублей.

Ранее силовики задержали троих бывших сотрудников банка «БФГ-Кредит» — Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлию Финкельштейн. Им вменяется растрата 12,9 млрд рублей. Гражданам предъявили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, совершённом организованной группой и с использованием служебного положения, писал NEWS.ru.