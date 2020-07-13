Экс-топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате 2 млрд рублей

Бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров признан виновным в присвоении и растрате более 2 млрд рублей с использованием своего служебного положения. Соответствующее постановление вынес Дорогомиловский суд Москвы.
Вместе с этим суд признал виновной в пособничестве бывшего акционера Росгосстрах Банка Надежду Клепальскую. Они оба обвиняются в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, присвоении и растрате имущества,
В ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить по совокупности преступлений Хачатурову девять лет колонии, а Клепальской — восемь лет лишения свободы. Адвокаты просили оправдать своих подзащитных.
Бывший топ-менеджер и брат совладельца «Росгостраха» был задержан в Москве в середине апреля 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в растрате. По данным следствия, Хачатуров организовал хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы» на сумму более 1 млрд рублей. Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». В целом ущерб от действий Хачатурова и Клепальской составил более 7 млрд рублей.
Ранее силовики задержали троих бывших сотрудников банка «БФГ-Кредит» — Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлию Финкельштейн. Им вменяется растрата 12,9 млрд рублей. Гражданам предъявили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, совершённом организованной группой и с использованием служебного положения, писал NEWS.ru.
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