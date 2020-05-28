Экс-сотрудник банка «Премьер Кредит» не признал вину в растрате

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Бывший советник председателя правления банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев отказался признавать вину в растрате более 1 млрд рублей.

Адвокат обвиняемого Артур Казанский заявил, что в материалах дела нет никаких доказательств причастности Андреева к преступлению, а также добавил, что его клиент не был уведомлен ни о возбуждении в отношении него уголовного дела, ни об объявлении его в федеральный и международный розыск, передаёт ТАСС.

Естественно, в Басманном суде мы категорически возражали против удовлетворения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному в случае пересечения им границ России или экстрадиции в РФ. Я просил суд не удовлетворять это ходатайство как незаконное, необоснованное и немотивированное, поскольку даже в представленных следователем материалах абсолютно нет доказательств причастности Андрея Андреевича к совершению инкриминируемого ему преступления, — сказал юрист.

По словам Казанского, следствию было известно место фактической регистрации Андреева в городе Королёве, но по этому адресу не поступало никаких повесток или иных уведомительных документов.

Басманный суд санкционировал заочный арест в отношении бывшего советника председателя правления по информационной безопасности ПАО «Банк «Премьер Кредит» Андрея Андреева, передаёт Finanz со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. Он объявлен в международный розыск. Андрееву заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Как писал NEWS.ru ранее, следуправление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении руководства ПАО «Татфондбанк» по факту причинения ущерба на сумму свыше 41 млрд рублей. Должностные лица кредитной организации подозреваются в растрате, фальсификации финансовых документов, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.