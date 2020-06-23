Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/241ba5ee-b54e-11ea-8d0f-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ройзман Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман излечился от коронавирусной инфекции. Его выписали из больницы.

Выздоровел! Выписали. Медикам низкий поклон. Спасибо всем за поддержку. Будем жить! — написал бывший мэр Екатеринбурга на своей странице в Twitter.

Ройзман был госпитализирован с пневмонией 9 июня. Тест на коронавирус показал положительный результат. У него не было симптомов заболевания, изменения в лёгких были видны только на снимках. Общественный деятель призвал относиться к заболеванию со всей серьёзностью и придерживаться профилактических мер, чтобы не заразиться.

Позже Ройзман рассказал, что чувствует себя замечательно. Он признался, что если бы его не заставили, то он не стал бы делать КТ-исследование. Политик подчёркивал, что не знает, сколько процентов лёгких у него поражено. Его госпитализировали на общих основаниях.

NEWS.ru писал, что ведущая «Орла и решки» Мария Ивакова поделилась с поклонниками радостной новостью. Тест на коронавирусную инфекцию у неё оказался отрицательным.

По данным на 23 июня, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысячи умерли, более 4,5 млн выздоровели.

В России зарегистрировано 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).