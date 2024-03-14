Экс-главу «Ленфильма» заочно арестовали Суд заочно арестовал экс-главу «Ленфильма» Щербакова по делу о вымогательстве

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Федор Щербаков

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова, сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший на заседании. По данным агентства, его обвиняют в вымогательстве.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Щербакову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, — говорится в приговоре.

Отмечается, что соответствующее ходатайство направили следователь и прокурор. Следствие считает, что Щербаков скрылся от правосудия в Турции. Он был объявлен в международный розыск. Заочный арест позволит экстрадировать его в Россию. Адвокат Щербакова назвала решение суда незаконным и напомнила о возможности обжаловать его. Согласно материалам дела, Щербаков может быть причастен к вымогательству денег у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ объявило Щербакова в федеральный розыск. По некоторым данным, против бывшего директора «Ленфильма» дали показания лица, владеющие Telegram-каналом «Небрехня». Предположительно, Щербаков является куратором ряда каналов в мессенджере, но руководит ими неформально.