Экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарёв найден мертвым в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший глава «Росвооружения» Алексей Огарёв найден мертвым у себя дома в поселке Горки-2, передает РИА Новости. Причины смерти пока не установлены, однако уточняется, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Организована доследственная проверка, — сказала старший помощник руководителя подмосковного ГУ СК РФ Ольга Врадий.

С 1997 года Огарёв был заместителем руководителя Администрации президента России. В 1999 он занял пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Во время карьеры Огарёв курировал вопросы военно-технического сотрудничества страны с другими государствами.

Отметим, что компания «Росвооружение» была преобразована в «Рособоронэкспорт» после слияния с ФГУП «Промэкспорт». В настоящее время это единственный в стране специальный экспортер отечественного оружия и военной техники. Обороты «Рособоронэкспорта» измеряются миллиардами.

Ранее в московской квартире найден мертвым отставной генерал-майор СВР Лев Соцков. Тело мужчины обнаружила супруга. Рядом с отставным майором нашли наградной пистолет и записку.