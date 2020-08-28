Экономист рассказал, что станет с пенсиями после закрытия Пенсионного фонда

https://static.news.ru/photo/6f266132-e901-11ea-b520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономист Константин Юрченко назвал главную опасность ликвидации Пенсионного фонда. По его словам, закрытие ПФР грозит исчезновением государственного пенсионного обеспечения.

Если эта идея не просто ради хайпа, а действительно будет прорабатываться — это подготовка к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще, — заявил он в беседе с URA.RU.

Что касается передачи функций ПФР Федеральной налоговой службе, то, как считает эксперт, это идея нецелесообразна. По его словам, выплатой пенсионных средств должна заниматься отдельная структура.

Поэтому в мире сложилась практика создания пенсионных фондов, — отметил экономист.

Ранее, как писал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Пенсионный фонд (ПФР) следует ликвидировать. По его словам, он является ненужным посредником между бюджетом страны и гражданами.

Предложение о ликвидации ПФР поступило вскоре после того, как стало известно о технической ошибке, из-за которой фонд начислил часть пенсий умершим россиянам. Миронов подчеркнул, что положение дел в Фонде «приводит в ужас». По его словам, от ошибок и бардака страдают наиболее социально незащищённые россияне. Выявленные нарушения, из-за которых «людям снизили и без того маленькие пенсии», свидетельствуют о крайне низком качестве работы организации, добавил политик.