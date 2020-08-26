Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и платить пенсии из бюджета

https://static.news.ru/photo/5242e06a-e841-11ea-95f8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд (ПФР) следует ликвидировать. Он является ненужным посредником между бюджетом страны и гражданами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Так политик отреагировал на результаты проверки ПФР, которую провела Счётная палата, выявившая серьёзные нарушения. Миронов подчеркнул, что положение дел в Фонде «приводит в ужас». По его словам, от ошибок и бардака страдают наиболее социально незащищённые россияне.

Выявленные нарушения, из-за которых «людям снизили и без того маленькие пенсии», свидетельствуют о крайне низком качестве работы организации, добавил политик.

Пенсионерам России слишком дорого обходится вся эта некачественная работа. Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? — цитирует Миронова пресс-служба партии.

В качестве альтернативы он предложил выплачивать пожилым людям пенсии напрямую из федерального бюджета. Для этого, по его мнению, можно воспользоваться «готовой инфраструктурой» и базой Федеральной налоговой службы.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Счётная палата сообщила о многочисленных нарушениях в системе персонифицированного учёта ПФР. Они чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии: один и тот же человек может иметь два и более счёта пенсионного страхования, однако пенсия начисляется только с одного.

Также выяснилось, что в ПФР присваивали один и тот же номер СНИЛС двум и более гражданам.

Вместе с тем несвоевременное поступление сведений в ПФР порою приводит к тому, что Фонд начисляет пенсии и после смерти граждан. Деньги с их счетов беспрепятственно снимают родственники умерших.

В июне Миронов предлагал расформировать Фонд обязательного медицинского страхования, так как, по его мнению, деятельность организации не гарантирует населению получение качественной и доступной медицинской помощи.