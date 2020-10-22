Ефремов раскаялся за совершённое им ДТП

https://static.news.ru/photo/876e92e8-1447-11eb-af5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов раскаялся в совершении ДТП и заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу.

В тексте жалобы Ефремов заявил, что полностью раскаивается в преступлении. Также он отметил, что Пашаев занимался не столько его защитой, сколько саморекламой, давая, в частности, интервью без согласия подсудимого, — зачитала текст жалобы судья Мосгорсуда.

В Мосгорсуде 22 октября рассматривается жалоба артиста и его адвокатов на приговор, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что трое потерпевших по делу Михаила Ефремова готовы к смягчению наказания актёра после того, как он выплатил им компенсации морального ущерба, сообщила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с артистом Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына. По словам защитника, потерпевшие не против смягчения наказания, но только при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова.

Накануне Ефремов пообещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь. Также актёр намерен поставить памятник на могиле погибшего в ДТП курьера.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годами лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын, писал NEWS.ru.