Ефремов окончательно отказался продолжать работу с Пашаевым

https://static.news.ru/photo/04244e1a-f673-11ea-bdd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, отказался продолжить работу со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Как сообщил сам адвокат, это решение окончательное.

Предложений продолжить работу с Ефремовым не поступало. Это уже решено, — сообщил ТАСС Пашаев.

Ранее Пашаев говорил, что договор с актёром закончился после приговора, а вопрос о дальнейшем сотрудничестве оставался открытым. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой Пашаева. По данным другого члена ОНК Евы Меркачёвой, Ефремов считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

Как сообщил источник в окружении актёра, Пашаев обещал, что сможет добиться минимального наказания: приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью УДО, поэтому Ефремов и придерживался такой линии защиты.

Как писал NEWS.ru, Эльман Пашаев считает, что Пресненский суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, потому что судили «не обыкновенного человека, а Ефремова». Как отметил адвокат, суд был откровенно необъективен к его подзащитному. Он считает, что есть все шансы отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде. Высказываниями о собственной вине в случившемся Пашаев возмутился. Семья осуждённого уже занялась поисками нового адвоката.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических веществ.