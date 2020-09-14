Ефремов может подготовить школьников в СИЗО к ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/2901f0ca-f74a-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что осуждённый на восемь лет колонии общего режима актёр Михаил Ефремов должен помочь находящимся в СИЗО школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних, — цитируют её «Ведомости».

Потяева добавила, что этот вопрос должна решать администрация СИЗО. Она отметила, что там его пообещали проработать. Омбудсмен также напомнила, что в столичном СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев помогали заключённым приобщиться к спорту.

Потяева посетила СИЗО-5 в Москве, в котором навестила Ефремова и несовершеннолетних москвичей, отбывающих там наказание. Она отметила, что большинство из них одиннадцатиклассники, которые готовятся к сдаче ЕГЭ.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот руководству московского СИЗО-5 и своим сокамерникам.