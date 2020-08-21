Джигурда заявил, что у него есть компромат на адвоката по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/12b24bf8-e444-11ea-82f4-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Никита Джигурда заявил, что у него есть некая информация относительно адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Также Джигурда счёл верным решение Ефремова отказаться от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева хотя сказал, что считает последнего «великим», передаёт «Телепрограмма».

Будет другой адвокат, над которым Александр Добровинский не будет смеяться. А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше. Считаю Эльмана Пашаева великим адвокатом, он делает все правильно. Он показывает миру, как ведёт себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова, — заявил актёр.

Артист отметил, что Ефремов поступил верно и законно, переведя Пашаева в консультанты и не сказал ни одного дурного слова в адрес юриста.

Это законный ход, когда идёт беспредел. Я убеждён в победе, — добавил Джигурда.

Суд отложил заседание по делу Ефремова до 24 августа из-за того, что актёр отказался от услуг адвокатов Пашаева и Шаргородской.

Как писал NEWS.ru ранее, дочь Михаила Ефремова Анна Мария узнала, что её отец отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. В связи с этим Анна Мария оставила сообщение в социальной сети Twitter.