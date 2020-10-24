Джигурда захотел дойти до ВС в вопросе штрафа за нарушение карантина

Никита Джигурда хочет дойти до Верховного суда в вопросе штрафа за посещение Дивеевского монастыря в Нижегородской области в период карантина. Об этом актёр заявил в интервью NEWS.ru.
Я был оштрафован по беспределу в Дивеевском монастыре и дойду, создам прецедент, до Верховного суда, который отменит штраф в 30 тысяч рублей за то, что якобы мы нарушили какие-то указы нижегородского губернатора. Бред сивой кобылы, — сказал Джигурда.
Кроме того, актёр раскритиковал и московские власти за антикоронавирусные меры. Джигурда уверен, что они несоразмерны угрозе и нарушают Конституцию России.
Вы введите сначала, как в законе написано, чрезвычайное положение, которое имеет право вводить только президент, оплатите людям потерю их работы, а потом уже штрафуйте и требуйте. Это беспредел, — подытожил Джигурда.
Также эпатажный актёр выразил свою благодарность Владимиру Путину за то, что федеральные власти не стали вводить повторный тотальный локдаун, подобный весеннему.
Село Дивеево закрыли на карантин в конце апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции в монастыре. Диагноз COVID-19 поставили более чем 70 сёстрам. Джигурда приехал туда 8 июля вместе с охранником и журналистом. Полиция составила на них протокол за нарушение мер, которые действовали в селе. В итоге Джигурду оштрафовали.
Актёр объяснил свой визит в монастырь тем, что таким образом поддержал Анастасию Волочкову, которая была в обители ранее и также получила штраф, писал NEWS.ru.