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16 июня 2026 в 10:32

Дыня с ветчиной — это не безумие, а настоящая классика: жалею, что не готовил так раньше

Фото: D-NEWS.ru
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Дыня с пармской ветчиной — проверенная классика. Но я добавлю к ним карамель из бальзамика, и это полностью меняет вкус.

Ингредиенты

Дыня — 800 г, ветчина пармская — 8 ломтиков, уксус бальзамический — 100 мл, сахарная пудра — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю карамель. Вливаю уксус в сотейник, добавляю сахарную пудру. Увариваю на среднем огне, пока не загустеет до сиропа. Даю немного остыть, выливаю на пленку на противне и разравниваю в тонкий слой. Оставляю до утра, чтобы застыло. Потом ломаю на кусочки.

Дыню режу пополам, чищу от кожуры и семян, нарезаю средними кубиками. Ломтики ветчины режу на 2-3 части и сворачиваю в рулетики. Выкладываю на тарелку кубики дыни, сверху рулетик ветчины, а на него кусочек карамели. Все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

С подозрением отнесся к карамели из уксуса — думал, будет приторно или слишком кисло. Но когда полил ей дыню с прошутто, понял: это магия. Ветчина стала бархатистее, дыня заиграла сладостью, а карамель дала ту самую кислинку, которой не хватало.

Проверено редакцией
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