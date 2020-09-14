Двух контрактников отпустили из армии после сообщений в СМИ

https://static.news.ru/photo/e607766e-f721-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрактника Илью Ленкова из Челябинска отказывались отпускать из армии после окончания службы. Однако после публикаций на URA.RU военнослужащий наконец отправился домой. В аналогичную ситуацию попал и его земляк Алексей Загоруйко. В случае со вторым контрактником добиться законного увольнения опять же помогли публикации интернет-издания.

Оба молодых человека служили в 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 02511), которая дислоцируется на территории Ленинградской области. Руководство заставляло Ленкова оставаться в армии после срока, который указан в его рапорте. Из-за этого контрактник решил обратиться к журналистам. Сотрудники СМИ получили комментарий от пресс-службы Западного военного округа. Там сказали, что информация не соответствует действительности, ведь при заключении контракта выдаётся ещё один экземпляр документов с указанием срока службы.

Уже после этого в СМИ обратился Загуройко. Он рассказал, что контракты на руки они не получали. Документы же кто-то в штабе переписал от руки с указанием других сроков службы. Как сообщил военнослужащий, за распространение данных ему угрожали гауптвахтой.

Затем в пресс-службу ЗВО был отправлен ещё один запрос. Через два дня контрактников отпустили домой.

Всё, нам разрешили уволиться. Сейчас я и Алексей, с которым мы поступали на контракт, заполняем обходные листы и потом едем домой, — цитирует Ленкова URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, Берн Фридрих, служащий по контракту в 228-м мотострелковом полку, дислоцированном в Екатеринбурге, рассказал о хищении сухпайков в армии.