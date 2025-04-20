Дурову напомнили о скромности из-за публикации фото с голым торсом в Пасху Депутат Иванов напомнил Дурову о скромности из-за фото с голым торсом в Пасху

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Публикация основателем Telegram Павлом Дуровым фотографии с обнаженным торсом к Пасхе говорит о том, что бизнесмен не забыл о своих корнях и связи с православной культурой, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. При этом парламентарий напомнил основателю Telegram о христианской скромности.

Безусловно, отрадно видеть, что Павел не забывает о своих корнях и демонстрирует свою связь с православной культурой. Однако, как верующий человек, я считаю необходимым напомнить слова Священного Писания: «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим», — отметил Иванов.

По его словам, демонстрация физической силы и материального благополучия может являться проявлением гордыни, что противоречит православным ценностям. Он отметил, что Дуров является выдающейся личностью, но он должен не забывать о православной скромности и смирении.

Мы не можем судить о намерениях Павла Дурова. Возможно, он лишь хотел поделиться личным моментом своей жизни. Но в любом случае важно помнить о духовных принципах и избегать соблазна выставлять напоказ свои достижения. Православие учит нас не гордиться мирскими благами, а стремиться к духовной чистоте и служению ближнему, — заключил парламентарий.

Ранее Дуров обратился к подписчикам своего канала в мессенджере, поздравив их с Пасхой. Он назвал этот праздник «днем Свободы и Возрождения». Публикацию Дуров сопроводил фотографией, на которой он с голым торсом позирует перед двумя козлятами.