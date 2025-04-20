Дуров разделся перед козлами на Пасху Дуров поздравил подписчиков с Пасхой фотографией с голым торсом

Фото: Global Look Press

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к подписчикам своего канала в мессенджере, поздравив их с Пасхой. Он назвал этот праздник «днем Свободы и Возрождения». Публикацию Дуров сопроводил фотографией, на которой он с голым торсом позирует перед двумя козлятами.

Счастливой Пасхи — дня Свободы и Возрождения! — написал предприниматель.

Ранее появилась информация, что Дуров покинул Францию после задержания в аэропорту Ле Бурже в августе прошлого года. Суд разрешил ему отправиться в Дубай. При этом сам основатель Telegram опроверг информацию, что его задержание во Франции вынудило Telegram следовать правилам Евросоюза. Он назвал это «дезинформацией». Дуров подчеркнул, что Telegram всегда соблюдал законы ЕС.

Ранее Дуров назвал WhatsApp «дешевой упрощенной версией» Telegram. Он подчеркнул, что разрабатываемый им и его командой мессенджер сумел остаться независимым. Бизнесмен также рассказал, что Telegram посещает более миллиарда активных пользователей каждый месяц.

В начале марта Дуров был замечен в компании лидера группы Thirty Seconds to Mars и актера Джареда Лето. Они встретились за ужином в одном из ресторанов Франции. Лето и миллиардер сидели вместе в спокойной обстановке при свечах.