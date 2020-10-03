Дудь опубликовал видео разлива отравляющих веществ у побережья Камчатки

https://static.news.ru/photo/32dd944a-0574-11eb-829e-fa163e074e61_660.jpg Фото: yurydud/Instagram.com

Журналист Юрий Дудь выложил в Instagram видео полётов у берегов Камчатки, где, предположительно, обнаружили разлив нефтепродуктов. Он привёл к массовой гибели морских обитателей у знаменитого Халактырского пляжа, а также к симптомам оравления у людей.

YouTube-ведущий привёл слова серфера Антона Морозова, ранее принимавшего участие в создании фильма журналиста о Камчатке. Тот рассказал, что ещё три недели назад у его коллег начали появляться странные симптомы: помутнение, сухость, боль и ощущение плёнки на глазах, першение в горле, отёк связок. Но поскольку вода была прозрачной, своё состояние они списывали на аллергические реакции и возможную кишечную инфекцию. Однако в последние дни вода у побережья становилась всё более «странной, мутной, густой»

Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых — горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой, — рассказал Морозов.

Ранее «Гринпис» показал спутниковые снимки реки, впадающей в океан. Местные жители предположили, что она и стала источником загрязнения. Анализируя кадры, они отмечают, что проблемы начались не позднее 9 сентября.

Получается, прошёл уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает всё вокруг, — констатирует Морозов.

Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями начали появляться в соцсетях три дня назад. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин.

Ребята ныряли и всплыли со слезами на глазах! Всё дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-желтого цвета. Рыбы будто сварены в кипятке. Даже самые крепкие ракушки, об которые можно порвать свой водолазный костюм, отвалились от камней и поверхностей, — написала в Instagram местная жительница.

В Гринписе считают, что «на Камчатке произошла экологическая катастрофа». Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать случившееся. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков заявил , что, по предварительной версии, причиной загрязнения мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Конкретный источник загрязнения должны будут выяснить федеральные надзорные структуры, уточнил он. 1 октября Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку жалоб.

Ранее источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что по предварительным данным, загрязнение воды на Халактырском пляже произошло из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера, писал NEWS.ru.