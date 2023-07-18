Дроздов рассказал о проблемах со здоровьем после сильного похудения Дроздов заработал воспаление кишечника после сильного похудения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов рассказал Telegram-каналу SHOT, что похудел на 15 килограммов — с 90 до 75 килограммов — и заработал проблемы со здоровьем. По его словам, врачи диагностировали у него воспаление кишечника, кисты в почках и увлечение предстательной железы.

В моем возрасте уже все эти манипуляции очень опасны, организм уже ослаблен. У меня начались резкие боли в животе, просто невозможные, — сказал Дроздов.

До конца месяца телеведущий точно пробудет в больнице, где ему предстоит пройти лечение. Кроме того, врачи назначили ему строгую диету.

15 июля Дроздов рассказал, что врачи диагностировали у него катаракту и глаукому. По его словам, проблемы с глазом у него возникли после неудачного падения в январе. Он отметил, что тогда ему заменили хрусталик, однако проблемы со зрением никуда не исчезли.

Ранее в СМИ появилась информация, что у телеведущего выявили воспаление внутренних органов. О том, что Дроздов проходит плановое лечение зрения, сообщил его друг, художник Константин Мирошник. При этом другой друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев, заявил, что телеведущий был госпитализирован не из-за проблем со зрением, а по причине отравления. По его словам, врачи приняли решение продержать Дроздова еще несколько дней в больнице. При этом друг телеведущего отметил, что отравление было некритичным.