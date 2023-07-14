Друг Николая Дроздова опроверг его госпитализацию из-за проблем со зрением Композитор Дунаев опроверг госпитализацию Дроздова из-за проблем со зрением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов был госпитализирован не из-за проблем со зрением, а по причине отравления, заявил в беседе с NEWS.ru его друг, композитор и певец Дмитрий Дунаев. По его словам, врачи приняли решение продержать Дроздова еще несколько дней в больнице. При этом друг телеведущего отметил, что отравление было некритичным.

Я буквально пару минут назад разговаривал с Татьяной Петровной Дроздовой [жена Дроздова. — NEWS.ru]. Они с дочерью едут из больницы. Николая Николаевича действительно госпитализировали вчера по причине отравления, просто что-то не то съел. Отравление не страшное, ему сделали все необходимые процедуры, сейчас он чувствует себя хорошо. Но врачи продержат его еще несколько дней в больнице, чтобы понаблюдать, все-таки человеку 86 лет, — рассказал Дунаев.

О том, что Дроздов проходит плановое лечение зрения, ранее сообщил другой его друг, художник Константин Мирошник.

По данным «112», Дроздов был доставлен в одну из московских клиник поздно вечером в четверг, 13 июля. Журналисты утверждают, что у телеведущего выявили воспаление внутренних органов.

Прежде уже сообщалось об ухудшении состояния телеведущего. В частности, у него были проблемы с дыханием после того, как в январе мужчина неудачно упал на улице, возвращаясь домой после работы в МГУ. Тогда Дроздов попал в реанимацию с переломом нескольких ребер. Одно из них пробило легкое, из-за чего Дроздов был вынужден ходить с катетером.

Дочь ученого Елена уточняла, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух. Это усугубило ситуацию.