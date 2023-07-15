Дроздов раскрыл свой диагноз Дроздов рассказал, что у него диагностировали глаукому и катаракту

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов в беседе с Telegram-каналом SHOT рассказал, что врачи диагностировали у него катаракту и глаукому. По его словам, проблемы с глазом у него возникли после неудачного падения в январе. Он отметил, что тогда ему заменили хрусталик, однако проблемы со зрением никуда не исчезли.

Делаю процедуры на глаза. Пока что еще вот одним не очень четко вижу. Вот с этим как раз идет борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно, — признался Дроздов.

Он уточнил, что будет проходить курс лечения в больнице до конца июля.

Как сообщал ранее Telegram-канал «112», Дроздов был доставлен в одну из московских клиник поздно вечером в четверг, 13 июля. При этом журналисты утверждали, что у телеведущего выявили воспаление внутренних органов. О том, что Дроздов проходит плановое лечение зрения, ранее сообщил его друг, художник Константин Мирошник. При этом другой друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев заявил, что телеведущий был госпитализирован не из-за проблем со зрением, а по причине отравления. По его словам, врачи приняли решение продержать Дроздова еще несколько дней в больнице. При этом друг телеведущего отметил, что отравление было некритичным.