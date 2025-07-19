Драники с сыром «От батьки»: всего 4 ингредиента и обалденный вкус!

Драники с сыром «От батьки»: всего 4 ингредиента и обалденный вкус!

Картофельно-сырные драники — хрустящее удовольствие с тягучей начинкой! Эти драники — не просто классика, а настоящая вкусовая бомба! Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сырная начинка внутри сделают их звездой вашего завтрака или ужина. Идеально со сметаной и зеленым луком!

Натрите на мелкой терке 4 крупных картофелины, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Для начинки натрите 150 г твердого сыра (идеально подойдет чеддер или сулугуни) и смешайте с мелко рубленым укропом.

Формируем драники: на сковороду с раскаленным растительным маслом выкладывайте столовую ложку картофельной массы, делайте углубление, кладите 1 ч. л. сырной начинки и прикрывайте еще ложкой картофеля. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Выкладывайте готовые драники на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими — именно тогда сыр будет красиво тянуться! Эти драники хороши и как самостоятельное блюдо, и как необычный гарнир.

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