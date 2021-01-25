«Довели»: доктор Мясников вступился за пнувшего женщину в живот силовика

https://static.news.ru/photo/845b93a6-5f17-11eb-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал инцидент на акции 23 января в Санкт-Петербурге, где полицейский пнул женщину в живот, в результате чего она получила сотрясение мозга.

По его словам, у представителя силовых структур сработал рефлекс, «наработанный за годы тренировок».

Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач — потенциальный противник. «Ах, как же так — мирный протестующий и противник?!» Да вот так — это к политикам, а парень задачу выполнял. Довели до всего этого, а он виноват?! А потом опять будете на полицию уповать? Если этого сдадим, вы уверены, что другие в критический момент не подумают — да оно мне надо? — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, для силовика появляющаяся на его пути женщина — не женщина, а объект, препятствующий выполнению задания.

Надо понимать: несогласованные акции — это не курорт и сотрудники правопорядка действуют в экстремальных условиях, — добавил он.

Мясников отметил, что эпизод вызывает беспокойство и насилие выглядит неоправданно. Однако в случае превышения полномочий пострадавшая может обратиться в суд, а попытки «информационного давления» на правоохранительные органы недопустимы.

Надо понимать, что все, кто сейчас пытается закатать этого сотрудника органов правопорядка в асфальт, раскручивают американский сценарий лета 2020 года по дискредитации правоохранителей. Странно, что такие опытные депутаты, как Александр Евсеевич Хинштейн, этого не понимают, — заключил он.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил в прокуратуру и Следственный комитет запросы о привлечении напавшего на женщину силовика к ответственности. Он подчеркнул, что цветы и извинения — хороший жест, но они не отменяют требований законодательства.

В ходе акции 23 января женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове. Сегодня она была выписана.

Позднее сотрудник полиции, который ударил женщину ногой в живот, пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он извинился и назвал произошедшее «личной трагедией». Силовик объяснил, что не видел происходящего, так как у него запотело забрало. При этом на кадрах с места событий видно, что его забрало было открыто, писал NEWS.ru.