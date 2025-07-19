Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 17:25

Домашнее сало с мясными прожилками: на завтрак, обед и ужин

Рецепт домашнего сала Рецепт домашнего сала Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сало с прослойкой мяса — классика, от которой сложно отказаться. Оно отлично хранится, удобно режется, идеально подходит к борщу, каше, жареной картошке или просто к хлебу с горчицей. А готовить его можно без коптильни и без долгих замачиваний.

Нарежьте куски свежего сала с мясной прожилкой — примерно 1–1,2 кг, шириной по 5–6 см. Каждый кусок тщательно натрите смесью из 4 ст. л. соли, 1 ст. л. черного перца, 2–3 измельченных зубчиков чеснока и 1 ч. л. молотой паприки. Плотно уложите в контейнер или банку, пересыпая лавровым листом, сухим укропом, зернами кориандра. На одни сутки мясо можно оставить при комнатной температуре, а потом его следует убрать в холодильник дня на 3.

После засолки промойте, обсушите, заверните в пергамент и храните в морозилке. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками, при желании подавайте с маринованным луком или горчицей.

  • Совет: если хотите более нежный вкус, добавьте немного сахара в соляную смесь.

Попробуйте приготовить закуску из баклажанов «Ходовую».

сало
рецепт
рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашняя наливка из черной смородины: ароматный напиток с насыщенным вкусом
Минсельхоз США избавился от десятков сотрудников из Китая и России
«Если мы хотим мира»: экс-еврокомиссар назвал главную проблему Евросоюза
В Петербурге нелегальный мигрант насиловал 15-летнюю соотечественницу
«Меня нашли продюсеры»: Захарова призналась, что снималась в кино
Москва подверглась атаке БПЛА
Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты в Мурманской области
Россиянка обратилась в полицию из-за переписки ее дочери о насилии в Roblox
Российских туристов ограбили в Италии во время предложения руки и сердца
«Не смертельно»: в Госдуме объяснили, почему Россия не боится санкций
34 человека погибли на перевернувшемся из-за шторма судне во Вьетнаме
Захарова рассказала об удивительной коллаборации с рэпером Птахой
Общественник сделал заявление после изгнания из Латвии 98-летнего ветерана
Составлен список известных россиян, погибших в зоне СВО
Захарова рассказала о своих впечатлениях от нашумевшего курорта в КНДР
Стало известно о компромате Запада на Зеленского
Кадыров рассказал, как ВС РФ сорвали ротацию украинских военных в зоне СВО
Киев ударил по Запорожской АЭС? Полный блэкаут, последствия, жертвы
В Германии заявили о «трех сценариях» Москвы по конфликту на Украине
«Ничто не удовлетворит левых безумцев»: Трамп о материалах по делу Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.