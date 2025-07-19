Домашнее сало с мясными прожилками: на завтрак, обед и ужин

Сало с прослойкой мяса — классика, от которой сложно отказаться. Оно отлично хранится, удобно режется, идеально подходит к борщу, каше, жареной картошке или просто к хлебу с горчицей. А готовить его можно без коптильни и без долгих замачиваний.

Нарежьте куски свежего сала с мясной прожилкой — примерно 1–1,2 кг, шириной по 5–6 см. Каждый кусок тщательно натрите смесью из 4 ст. л. соли, 1 ст. л. черного перца, 2–3 измельченных зубчиков чеснока и 1 ч. л. молотой паприки. Плотно уложите в контейнер или банку, пересыпая лавровым листом, сухим укропом, зернами кориандра. На одни сутки мясо можно оставить при комнатной температуре, а потом его следует убрать в холодильник дня на 3.

После засолки промойте, обсушите, заверните в пергамент и храните в морозилке. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками, при желании подавайте с маринованным луком или горчицей.

Совет: если хотите более нежный вкус, добавьте немного сахара в соляную смесь.

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