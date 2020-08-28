Доктор Мясников усомнился, что диагноз Навальному ставил врач

https://static.news.ru/photo/e00757be-e97c-11ea-b167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Теледоктор Александр Мясников выразил сомнение, что диагноз об отравлении Навального ставил врач. Дело в том, что специалист никогда не напишет «отравление», в диагнозе будет значиться как минимум «больной интоксицирован».

Свои доводы врач изложил в Telegram-канале. Он также добавил, что Навальному кома грозит осложнениями.

Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия. Да, с ними борются массивными профилактическими дозами антибиотиков и кроверазжижающих, но бороться далеко не значит победить, — резюмировал Мясников.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ готова ввести санкции против России, если в Берлине придут к выводам, что отравление политика Алексея Навального стало результатом намеренных действий.