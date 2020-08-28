Германия готова ввести санкции против России из-за отравления Навального

https://static.news.ru/photo/7b09a104-e94b-11ea-b522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ готова ввести санкции против России, если в Берлине придут к выводам, что отравление политика Алексея Навального стало результатом намеренных действий.

По его словам, дело оппозиционера показало, что Европейскому союзу необходимо выработать основанную на принципах политику в отношении Москвы.

Мы ожидаем результатов исследований и затем мы решим, как нам быть с этим, — подчеркнул он.

Власти Германии планируют действовать так же, как в 2019 году после убийства в Берлине чеченского боевого командира Зелимхана Хангошвили. Тогда немецкая прокуратура указала на несколько подозрений в виновности российских властей, а затем власти выслали двух сотрудников посольства, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель потребовала большей прозрачности в истории с отравлением Навального. По её словам, как только ясность появится, Германия сможет инициировать общеевропейскую реакцию на произошедшее.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы изгибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.