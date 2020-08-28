Берлин собирается добиться большей прозрачности в деле Навального

https://static.news.ru/photo/b34aa6cc-e931-11ea-a3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

История с возможным отравлением российского политика Алексея Навального требует большей прозрачности. Как только она появится, Германия сможет инициировать общеевропейскую реакцию, рассказала во время пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её мнению, «это не только немецкая проблема», хоть Берлин и принял оппозиционера из РФ на лечение. Она добавила, что ситуация с Навальным требует расследования, а в этом вопросе ФРГ ограничена.

Мы будем пытаться, когда у нас будет больше ясности о причинах, так же, как это было в случае с господином Скрипалём, инициировать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства, — цитирует слова Меркель «Интерфакс».

Состояние Навального остаётся стабильно тяжёлым. Симптомы заболевания постепенно проходят, заявили представители клиники Charité. Медики добавили, что политик по-прежнему находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Специалисты отметили, что жизнь пациента находится вне опасности, однако не исключены последствия для его здоровья после возможного отравления.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Ранее NEWS.ru сообщал, что омские медики, лечившие оппозиционера Алексея Навального, сработали профессионально и оперативно. Они не должны становиться объектом нападок, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктора медицинских наук Леонида Рошаля.