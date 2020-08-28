Charité: медики не исключают последствий для здоровья Навального

https://static.news.ru/photo/8c365c32-e92e-11ea-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Состояние российского оппозиционера и блогера Алексея Навального остаётся стабильно тяжёлым. Симптомы заболевания постепенно проходят, заявили представители клиники Charité. Медики добавили, что политик по-прежнему находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Специалисты отметили, что жизнь пациента находится вне опасности, однако не исключены последствия для его здоровья после возможного отравления, передаёт лечебное учреждение на своей странице в социальной сети Twitter.

Господин [Алексей] Навальный продолжает лечиться в отделении интенсивной терапии, где его держат в медикаментозной коме и на аппарате искусственной вентиляции лёгких, — говорится в заявлении.

Берлинская клиника также запросила помощи у специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, медики отправили запрос в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие эксперты в этой области.

Кроме того, ещё один запрос направлен в лабораторию Портон-Даун в Великобритании. Именно она занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что омские медики, лечившие оппозиционера Алексея Навального, сработали профессионально и оперативно. Они не должны становиться объектом нападок, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктора медицинских наук Леонида Рошаля.