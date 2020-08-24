Доктор Мясников предположил, как мог отравиться Навальный

https://static.news.ru/photo/81da2888-e65c-11ea-8017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Доктор Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о найденном в организме Навального токсина из группы ингибиторов холинэстеразы. Это мог быть приём разрешённых лекарств, в том числе для улучшения памяти, только в «ударной» дозе, которые выпил сам оппозиционер.

Например захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего и передоз! Может такое быть? — написал в Telegram-канале врач и телеведущий.

Опять-таки, случившееся с блогером могли спровоцировать органофосфатные удобрения, которые являются самым распространённым источником ингибиторов холинэстеразы. Ими по всему миру травятся более трёх миллионов человек, аргументирует врач. Поэтому Мясников призвал не спешить с выводами, а отдать их на усмотрение врачей.

Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным. Омская больница заявила, что не нашла в анализах оппозиционера никаких ингибиторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов усомнился, что немецкие врачи нашли остатки отравляющего вещества в крови Навального. Это невозможно сделать спустя пять суток, тем более, что блогеру вводили антидот.