https://static.news.ru/photo/bbd8fa10-586c-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики ВШЭ провели исследование, которое показало резкое снижение доходов водителей на фоне роста рынка такси.

Эксперты опросили пассажиров, водителей такси и представителей таксопарков. Выяснилось, что благодаря появлению агрегаторов россияне стали чаще пользоваться услугами такси, однако снизилось качество услуг и возросло число аварий.

Как говорится в исследовании, за десять лет доля дохода водителя в структуре выручки сократилась с 72 до 23%, при этом расходы на комиссии и аренду автомобиля выросли в 3,5 раза. В итоге снижение доходов приводит к увеличению продолжительности рабочего дня водителей, что влияет на их утомляемость и повышает вероятность аварии.

Как пишет РБК, основная причина возросшей популярности такси — это снижение стоимости поездки. В 2019 году средний чек на поездку опустился до 484 рублей. К примеру, в 2014 году он достигал 627 рублей. Если в 2012 году такси воспользовались 335 тысяч человек, то уже в 2018 году этой услугой воспользовались около 2 млн человек.

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