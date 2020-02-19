Аналитики ВШЭ провели исследование, которое показало резкое снижение доходов водителей на фоне роста рынка такси.
Эксперты опросили пассажиров, водителей такси и представителей таксопарков. Выяснилось, что благодаря появлению агрегаторов россияне стали чаще пользоваться услугами такси, однако снизилось качество услуг и возросло число аварий.
Как говорится в исследовании, за десять лет доля дохода водителя в структуре выручки сократилась с 72 до 23%, при этом расходы на комиссии и аренду автомобиля выросли в 3,5 раза. В итоге снижение доходов приводит к увеличению продолжительности рабочего дня водителей, что влияет на их утомляемость и повышает вероятность аварии.
Как
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