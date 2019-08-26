https://static.news.ru/photo/cc27d872-c8b2-11e9-963d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bo Van Wyk/imago-images/imago-images.de

«Дочка» Ростеха — лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» — готова к переговорам с корпорацией Boeing по вопросу компенсации потерь из-за изменения сроков поставок 35 самолётов Boeing 737 MAX 8. Российское предприятие готово урегулировать спор во внесудебном порядке.

Речь идёт о возврате $115 млн, $75 млн из которых — упущенная прибыль. Первоначально установленные даты поставки лайнеров перенесены на три года — с октября 2019 года на март 2022 года.

Если руководство Boeing проявит добрую волю, мы готовы сесть за стол переговоров и прийти к взаимовыгодному внесудебному решению по компенсации понесённых затрат, — цитирует сообщение «Авиакапитал-Сервиса» ТАСС .

Лайнеры покупались для российских перевозчиков, в том числе для лоукостера «Победа».

Как писал News.ru ранее, американская компания Boeing за семь месяцев 2019 года поставила на 38% меньше пассажирских самолётов, чем за аналогичный период предыдущего года.