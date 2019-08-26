https://static.news.ru/photo/fb83d58e-c868-11e9-a1fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederik Ureel/ZUMAPRESS.com

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис», дочернее предприятие госкорпорации «Ростех», подала иск в суд округа Кук, штат Чикаго, на компанию Boeing и требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолётов Boeing 737 MAX.

Россияне требуют возврата $115 миллионов, $75 миллионов из которых — компенсация за упущенную прибыль. «Авиакапитал-сервис» обвиняет американскую компанию в намеренном сокрытии информации о лётной пригодности самолётов данной модели, пишет Financial Times .

Как писал News.ru ранее, американская компания Boeing за семь месяцев 2019 года поставила на 38% меньше пассажирских самолётов, чем за аналогичный период предыдущего года.