«Добиваемся двух целей»: правозащитница об обучении мигрантов русскому Омбудсмен Волынец: обучение мигрантов русскому поможет им качественно ассимилироваться

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Школа русского языка для детей мигрантов

Ужесточение миграционной политики в вопросе знания русского языка необходимо, чтобы достичь «двух глобальных целей», рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Комментируя ситуацию «360», она подчеркнула, что это позволит детям лучше ассимилироваться среди сверстников в другой стране. Кроме того, от этого зависит общий уровень знаний.

Вторая цель как раз заключается в том, что общий уровень образования и знаний не снижается. Потому что каждая цепь слаба настолько, насколько слабо ее самое слабое звено. И если в классе есть дети, которые не говорят или плохо говорят по-русски, хотим мы этого или не хотим, но общий уровень снижается в этом классе, — подчеркнула Волынец.

По словам правозащитницы, учить нужно не только детей, но и взрослых. Сейчас экзамен для иностранцев проводится достаточно формально, и родители не могут разговаривать с ребенком дома на русском языке. Это влияет на качество обучения в школе. Волынец уточнила, что пристальное внимание к сдаче русского взрослыми мигрантами позволит отсеивать тех, кто не хочет изучать язык и постигать культуру России, а планирует использовать переезд исключительно для заработка. Для тех, кто действительно хочет остаться, можно предусмотреть программы, которые позволят овладеть языком в свободном формате, подчеркнула омбудсмен.

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Волынец отметила, что желание учиться зависит не только от самих мигрантов, но и от мастерства учителей и преподавателей. Она уточнила, что их профессионализм может помочь привить приезжим любовь к России и ее культуре.

Тот язык, на котором человек разговаривает, он проникается этой культурой. Таким образом мы распространяем нашу русскую культуру, когда мы учим своему языку представителей других наций, других народов, — заключила правозащитница.

В Министерстве экономического развития ранее предложили законодательно закрепить налоговые льготы для иностранных граждан, переехавших в Россию. Замглавы ведомства Дмитрий Вольвач отметил, что таким образом переезжающие в РФ люди получат удобные механизмы для релокации.