«В марте до минус 15»: Вильфанд рассказал, когда в Россию придет тепло Научный руководитель Росгидрометцентра в интервью NEWS.ru рассказал о погоде в первый весенний месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве

В России наступает календарная весна. В одних регионах уже началось таяние снега и установилась плюсовая температура. В других — погода пока ничем не отличается от зимней. Какой будет предстоящая весна в столице и регионах и ждать ли тепла в марте, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Роман Менделевич, СМИ, ссылаясь на метеорологов, сообщили, что несколько волн арктического вторжения придут в Москву в марте, но вторая половина весны при этом будет теплее нормы. Это так?

— Что касается второй части вопроса, серьезные метеорологи относятся к подобным предсказаниям скептически. Невозможно спрогнозировать погоду больше, чем на две недели вперед. Если на дворе 28 февраля, нельзя говорить о погоде в конце марта. Это не более, чем фантазии журналистов. С почти 100-процентной вероятностью можно предсказать погоду на ближайшие 6-7 дней.

— Какая погода ожидается в начале календарной весны?

— Если брать Москву и Центральную Россию, то температурный фон прогнозируется ближе к средним значениям. По количеству осадков март будет близким к норме.

В то же время это будет месяц неоднородный по погоде, она будет резко меняться. Так, на этой неделе ожидается оттепель, на следующей ее сменят заморозки. Возможны понижения температуры до минус 10–15 градусов. В целом эта неоднородность сохранится в течение всего месяца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хочется добавить, что метеорологии считают март зимним месяцем. Не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. У людей бывают завышенные ожидания тепла, потом их постигает разочарование. Не надо забывать, что страна у нас северная и цветущих деревьев в марте не будет (за исключением некоторых регионов). Началом фактической весны в большинстве регионов мы считаем 20-е числа марта. Именно в это время зима начинает уступать место весне.

— Ожидается ли в каких-то регионах ранняя или, наоборот, затяжная весна?

— Как я уже сказал, в Центральной России такого не будет. А вот в Краснодарском крае, в Крыму повышенный температурный фон уже наблюдается. Там отмечены рекордные значения в 17–20 градусов тепла. В этих регионах будет сохраняться повышенный температурный фон.

На юге Западной Сибири — в Омской, Новосибирской, Томской области, юге Красноярского края, Алтайском крае, Республике Алтай также уже температура выше нуля, началось таяние снега. Ожидается, что в этих регионах снежный покров сойдет в первой декаде апреля (в норме это происходит к концу второй декады). Потому что ожидается температура выше нормы. Можно предположить, что весна там будет достаточно ранней. В остальных регионах весна придет по графику.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Когда ожидается паводок?

— В большинстве регионов он прогнозируется в середине или конце апреля. Это касается столичного региона, Центральной России, юга Сибири. В северных регионах он придется на конец апреля — начало мая. Ничего аномального, типичная картина.