Дмитрий Медведев рассказал, как провёл карантин

https://static.news.ru/photo/4e8a7e92-c1d6-11ea-a6f8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что его образ жизни во время карантина из-за пандемии COVID-19 не сильно изменился.

С одной стороны, работал, обязанности заместителя председателя Совета Безопасности исполнял. С другой стороны, мне приходилось проводить довольно много времени дома, что на самом деле, наверное, для семьи не самое плохое, — отметил политик в интервью Радио Комсомольская правда.

По словам зампред Совбеза, то, чем он занимался в период самоизоляции, принципиально ничем не отличалось от того, что было до этого, однако «это были очень непростые, эмоционально сложные дни, месяцы даже». Он проводил совещания и общался с коллегами при помощи видеосвязи.

Кроме того, Медведев добавил, что его работа является менее публичной. Ему не нужно отчитываться перед россиянами о том, какие меры он предпринял. Но этом не уменьшает важность его места, так как Совет безопасности занимается вопросами экономики, экологии, безопасности.

Ранее Медведев в разговоре с журналистами рассказал о самых тяжёлых моментах за время работы премьер-министром России. Эту должность политик занимал с 2012 по 2020 год. В числе тяжелейших моментов он назвал санкции, экономические кризисы и непопулярные в обществе решения, в том числе — пенсионную реформу. По словам политика, работа премьера сложна и оперативна, ведь в стране и в мире постоянно что-то происходит. В этих условиях председателю правительства приходится принимать решения, напрямую влияющие на жизни людей, писал NEWS.ru.