Дмитрий Киселёв рассказал о самочувствии после госпитализации с COVID-19

Госпитализированный с коронавирусом ведущий Дмитрий Киселёв в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своём состоянии. По словам журналиста, сейчас он чувствует себя хорошо, поражение лёгких менее 50%.

Чувствую себя нормально, не в реанимации и хороший ответ на лечение. Надеюсь, всё нормально будет. Уже в субботу — воскресенье я себя плохо чувствовал, с трудом провёл программу, честно говоря, но тест на коронавирус оказался положительным только в понедельник, — рассказал Киселёв.

Он также рассказал, что его родственники сейчас повторно сдают ПЦР-тест на коронавирус, поскольку первые показали отрицательный результат, но у них при этом наблюдаются симптомы простуды.

Ранее сообщалось, что журналист был госпитализирован с высокой температурой. Заболевание у него началось с сухого кашля. Киселёв продолжал работать до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония.