Для PlayStation 5 вышло крупное обновление В PlayStation 5 улучшили возможности звука и общения игроков

Фото: playstation.com

У PlayStation 5 появились новые функции, связанные с использованием второго контроллера DualSense, воспроизведением 3D-звука, а также расширены возможности общения с другими игроками. Теперь пользователи смогут включить тактильную отдачу и при пользовании меню. Также появилась поддержка внешних накопителей объемом вплоть до 8 ТБ.

В обновлении предусмотрены специальные возможности, такие как использование второго контроллера DualSense для помощи. Новые возможности звука, позволяющие воспроизводить 3D-аудио на базе Tempest 3D AudioTech на совместимых HDMI-устройствах с поддержкой Dolby Atmos. Новые способы общения с другими игроками и настройки многопользовательских сессий, — говорится в пресс-релизе компании.

По данным «Ситилинка», рынок игровых приставок за 2022 год в России упал на треть. Дефицит консолей связан с уходом компаний из страны, а параллельный импорт помог начать восстанавливать продажи только в декабре.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств и оборудования на территорию РФ до конца 2023 года. Речь идет в том числе о ввозе смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем, раций. Эта мера должна позволить не допустить дефицит электроники на внутреннем рынке из-за санкций.