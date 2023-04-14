Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья Диетолог Соломатина призвала выбирать кулич без маргарина и ароматизаторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здоровому человеку в среднем стоит съедать совсем немного, всего 100 граммов кулича, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что при этом допустимое количество лакомства зависит от индивидуальных особенностей каждого человека в отдельности.

Все зависит от индивидуальных особенностей человека, также важно знать, что есть сильно- и малокалорийные куличи. В среднем для здорового человека стоит съедать совсем немного, всего 100 граммов кулича. При выборе десерта нужно обращать внимание на его состав, — сказала Соломатина.

Она добавила, что хороший кулич не должен содержать маргарина, гидрогенизированных растительных жиров, пальмового масла и ароматизаторов. Кроме того, диетолог посоветовала выбирать десерт, в составе которого меньше жиров и сахара.

Ранее доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин предупредил, что цены на ингредиенты для кулича по классическому рецепту выросли на 9,17%. Он отметил, что в 2023 году стоимость всех продуктов составит около 183 рублей, тогда как в 2022 году кулич обходился в 168 рублей.

Цены выросли на сухофрукты, молоко, сливочное масло и муку, в то время как подешевели только куриные яйца. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная рассчитала, что цена на кулич по самому распространенному в интернете рецепту повысилась на 11%. Эксперт уточнила, что цены на ингредиенты различаются в зависимости от города и региона.