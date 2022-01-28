Диетолог перечислила «суперягоды» для защиты организма

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Мать погибшего при пожаре в Челябинской области трёхлетнего мальчика была с ним на связи до последнего момента, заявила соседка женщины Виктория Егорова, пишут «Известия». Она также положительно высказалась о пострадавшей. По словам соседки, женщина не пила и должным образом ухаживала за детьми.

Кричит, кричит его, он отзывался. Она говорит: «Иди на мой голос», он никак, — сказала Егорова. Она добавила, что мать успела спасти одного ребёнка, а за вторым не смогла вернуться...