Диетолог перечислила «суперягоды» для защиты организма
Диетолог Мойсенко назвала клюкву и бруснику «суперягодами» из-за их пользы для организма
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:43, 28 января 2022
Фото: pixabay.com
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Клюква, чёрная смородина, облепиха и брусника являются «суперягодами», которые очень полезны для организма, считает диетолог Римма Мойсенко. В беседе с «Радио 1» она также перечислила «суперовощи»: ими стали тыква и морковь.
Самой главной защитой, особенно нашей сердечно-сосудистой стенки, являются антиоксиданты, которые улучшают состояние первой фазы детоксикации клеток, защищают от накапливающихся радикалов, тем самым профилактируя осложнения, связанные с заболеванием сосудистой стенки. Это, в первую очередь, ягоды — клюква, чёрная смородина, брусника, облепиха. Это те суперягоды, которые обеспечивают нам хорошую защиту от осложнений и хорошее быстрое восстановление работы сосудистой стенки, — подчеркнула Мойсенко.
Ранее стало известно, что клубника способна сжигать опасный для здоровья висцеральный жир из-за высокого содержания клетчатки. Учёные из медицинского центра Wake Forest Baptist считают, что растворимая клетчатка замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник, таким образом помогая организму избавиться от висцерального жира.
Помимо этого, клубника богата антоцианином — аминокислотой, снижающей уровень вредного холестерина и триглицеридов.