Диетолог рассказала, какой продукт опасен для здоровья сосудов Диетолог Денисова: сильный вред здоровью сосудов наносят трансжиры

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Трансжиры являются продуктом, который наносит серьезный вред здоровью кровеносных сосудов, рассказала в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии диетолог Наталья Денисова. По ее словам, эти соединения в больших количествах образуются в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров.

Как рассказала специалист, трансжиры содержатся в промышленных пищевых продуктах, таких как хлеб, кулинарная выпечка, крекеры, слоеное и сдобное тесто​, а также в фастфуде, шоколадной и ореховой пасте, маргарине и бульонных кубиках. По словам Денисовой, исключение этих продуктов из рациона принесет пользу организму.

При этом все остальные жиры необходимы, хоть и в разных количествах, продолжила эксперт. Недостаток насыщенных жиров также может быть вредным, так как эти вещества поддерживают функции клеточных мембран и улучшают усваивание некоторых витаминов. Отказ от красного мяса, сливочного масла и яичных желтков может вызвать гормональные нарушения, витаминную недостаточность и другие проблемы со здоровьем.

Ранее нутрициолог Ксения Черная предупредила, что безуглеводная диета, предполагающая полный или частичный отказ от простых углеводов, противопоказана детям и подросткам. По ее словам, такой тип питания не подходит людям, страдающим от психических расстройств, алкогольной или наркотической зависимости.