Диетолог рассказала, как укрепить иммунитет к осени Диетолог Ивашкевич: укрепить иммунитет помогут богатые витаминами фрукты и ягоды

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Укрепить иммунитет перед началом осеннего сезона помогут богатые витаминами фрукты и ягоды, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. По ее словам, в рацион стоит добавить шиповник, смородину и яблоки.

Сейчас сезон крыжовника, также можно добавить в рацион смородину любого вида — черную, красную или белую. В яблоках содержится много железа и цинка, что также замечательно влияет на наше здоровье. Морковь даст каротин, укрепляющий не только иммунную, но и нервную систему, — рассказала Ивашкевич.

Врач отметила, что дети в учебных учреждениях часто коммуницируют с разными людьми, от чего может обостриться сезон вирусных заболеваний. В связи с этим она рекомендовала пропить комплексные мультивитамины.

По возможности стоит чаще бывать на солнце, промывать нос и полоскать горло после улицы водой. Конечно, нельзя забывать мыть руки после того, как вернулся домой, для нашего иммунитета это будет играть на пользу, — добавила Ивашкевич.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала перед началом осени пройти минимальное медицинское обследование, чтобы выявить скрытые инфекционные процессы в организме. Она пояснила, что для укрепления иммунитета необходимо правильно питаться, например, включить в рацион больше фруктов и овощей. Также терапевт подчеркнула, что для укрепления иммунитета важно высыпаться.