Диетолог рассказала, как приготовить шашлык в квартире

https://static.news.ru/photo/31c8de78-8baf-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле. По словам внештатного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, это может стать достойной альтернативой мангалу.

Врач посоветовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыплёнка, телятину. Они низкокалорийны, что особенно важно при невысоком уровне физической активности, сказала Стародубова, передают «РИА Новости».

Диетолог также порекомендовала самостоятельно делать маринад для шашлыка. Готовые смеси содержат много соли и жиров, пояснила она. При приготовлении можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, натуральный нежирный йогурт.

Нерабочие дни продлены в России до 11 мая из-за пандемии коронавируса. Почти по всей стране уже больше месяца действует режим самоизоляции. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Многие пережидают карантин на дачах.

Ранее один из интернет-ретейлеров проанализировал продажи товаров для дачи в течение последних трёх недель. Люди стали покупать мангалы в четыре раза чаще. Так, спрос на грили вырос в 3 раза, на шампуры — в 5,5 раза. Кроме того, продажи садовой техники выросли в 13 раз, скворечников — в 5 раз. Также вырос спрос на удобрения, товары для бани, инструменты, скамейки и подвесные качели.

В свою очередь власти страны призывают граждан не срываться на майские праздники и провести их, соблюдая все введённые из-за коронавируса ограничения. Так, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что если жители России не отнесутся ответственно к режиму самоизоляции в майские праздники, то ограничения придётся ужесточать после 12 мая, писал NEWS.ru.