Диетолог рассказала, как правильно выбрать оливковое масло

Фото: Shutterstock

При выборе оливкового масла следует обратить внимание на посуду и срок годности, сообщила NEWS.ru врач-диетолог Анжелика Дюваль. По ее словам, хорошие, качественные масла всегда хранятся в бутылках из темного стекла.

Масло обязательно должно быть в стеклянной бутылке, желательно из темного стекла. так как любое масло окисляется, портится под воздействием света, разрушаются полезные вещества, теряются свойства. Поэтому хорошие, качественные масла всегда хранятся в бутылках из темного стекла. Пластик плохо контактирует с жирами, способствует разрушению, поэтому безопаснее выбирать именно стекло, — рассказала она.

Она также добавила, что масло портиться под воздействием кислорода. Некоторые производители выпускают бутылки с «одноразовой» крышкой - открыл и больше плотно закрыть бутылку не получается. Такое масло лучше не выбирать. Или иметь дома многофункциональные крышки специально для разных емкостей.

Еще очень важен срок годности. Люди привыкли смотреть на срок годности скоропортящихся продуктов - кисломолочных, например. И не обращают внимание на срок годности круп, масел, специй. Я очень рекомендую всегда покупать свежее масло - чем ближе оно к дате производства, тем больше в нем пользы. Желательно использовать нерафинированное масло, необработанное, в нем больше полезных веществ, — резюмировала Дюваль.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что употребление сахаросодержащих продуктов может привести к раннему развитию возрастных болезней, в том числе к гипертонии. В этой связи медик посоветовал заменить сладкие продукты фруктами. При этом полный отказ от сладкого может существенно продлить продолжительность жизни — лет на 10–15, добавил он.