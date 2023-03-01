Диетолог рассказала, чем рискуют соблюдающие Великий пост Диетолог Круглова заявила, что соблюдающие Великий пост рискуют набрать вес

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Надежды на то, что, соблюдая Великий пост, человек может сбросить вес, не всегда оправдываются, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, переизбыток углеводистых продуктов может привести к набору веса.

Иногда люди, стремясь соблюдать пост, надеются на снижение веса... Но это происходит не всегда, так как переесть можно любых продуктов, даже растительных. Я бы не ставила целью снижение веса. Есть риск дефицита полноценного белка, который хорошо насыщает. Человек может переедать углеводистых продуктов, есть риск набора веса, несмотря на существенные ограничения, — сообщила она.

Круглова добавила, что можно говорить о том, что постное питание содержит достаточно много пищевых волокон, растворимых и нерастворимых. При этом такое питание не содержит насыщенных жиров, а иногда это важно.

Например, ситуация с нарушенным холестериновым обменом требует максимального снижения количества животных жиров. Плюс, если питание в период поста разнообразное, если человек использует разные виды овощей, круп и бобовых, то микрофлора кишечника не страдает. Это еще одна положительная сторона поста, — резюмировала она.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, как подготовиться к Великому посту. Она посоветовала питаться маленькими порциями пять-шесть раз в день. Врач добавила, что пост легче переносят люди, которые хотя бы один-два раза в неделю устраивают разгрузочные дни, а также придерживаются сбалансированного питания.