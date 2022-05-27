Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от соли Диетолог Королева: полный отказ от соли грозит проблемами в работе нервной системы

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Полный отказ от употребления соли может привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы, предупредила диетолог Маргарита Королева. По ее словам, в этой приправе содержатся полезные микроэлементы, которые благотворно влияют на работу клеток в организме человека, пишет «Москва 24».

Соль — это клеточный потенциал и правильное поступление полезных компонентов для работы клетки, ее функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов, — пояснила Королева.

Она добавила, что при отсутствии или недостаточном количестве соли в рационе соляная кислота начинает принимать участие в работе пищеварительной системы, что негативно сказывается на организме. Диетолог порекомендовала не употреблять соль позже 16:00, чтобы избежать задержки жидкости.

Лимфодренажная система в вечернее время достаточно ленива, и задержка жидкости может сказаться не только на внешнем виде человека, например в виде отечных глаз, — резюмировала специалист.

Ранее Маргарита Королева рассказала, что пенсионерам опасно есть много шашлыка, так как чрезмерное употребление такой пищи может спровоцировать развитие опухолевых процессов в организме. По словам диетолога, людям старше 60–65 лет не стоит есть шашлык в избытке, так как он содержит очень много аминокислоты метионина.