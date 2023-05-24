Диетолог раскрыла связь тяги к сладкому у пожилых с чувством одиночества Диетолог Королева: с помощью сладостей пожилые люди скрашивают свое одиночество

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Пристрастие к сладостям в пожилом возрасте может быть вызвано чувством одиночества и недостатком позитивных эмоций, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Как пояснила специалист, сладкие продукты вырабатывают гормоны радости, поднимают настроение и дают человеку возможность на время забыть о своем одиночестве.

Пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, неудовлетворенности жизненными условиями. Их может тревожить отсутствие частого контакта со своими родными и близкими. Словом, они достаточно ранимы, особенно когда одиноки. И скрашивают их одиночество именно сладкие продукты, — отметила Королева.

По словам врача, сладости являются своего рода антидепрессантами, которые радуют рецепторы головного мозга выработкой опиоидоподобных компонентов. Однако чрезмерное увлечение ими может привести к лишнему весу, сахарному диабету и развитию инсулинорезистентности.

Ранее диетолог Ирина Мансурова назвала причинами тяги к сладкому инсулинорезистентность, дефицит витаминов и стресс. По ее словам, при инсулинорезистентности глюкоза не попадает в ткани, оставаясь в кровяном русле, и тогда организм требует дополнительных доз сладкого. Это в результате может привести к развитию диабета второго типа.