Диетолог назвала напитки, повышающие риск воспаления в организме

Американский диетолог Эми Гудсон перечислила напитки, которые вредят здоровью и повышают риск воспаления в человеческом организме. Об этом она рассказала изданию Eat This, Not That!

По её словам, ни один напиток не вызывает воспаления сам по себе, но всё зависит от того, как часто человек употребляет ту или иную жидкость. Например, люди, часто употребляющие продукцию с высоким содержанием сахара, имеют больший риск хронического воспаления на фоне других проблем со здоровьем. Более того, чрезмерное употребление сахара приводит к образованию лишнего веса, что, в свою очередь, провоцирует слабые воспалительные процессы в организме.

Также Гудсон заявила, что алкогольные напитки крайне негативно влияют на человеческий желудок и, разрушая защитный слой, изменяют микробиоту кишечника. Диетолог призвала отдавать предпочтение простой питьевой воде и низкокалорийным напиткам. Она посоветовала людям с воспалением желудочно-кишечного тракта чаще пить зелёный чай, вишнёвый и гранатовый соки.

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