Безвредный перекус: что дать ребенку в школу? Диетолог Круглова подобрала безвредный перекус для ребенка в школе

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При составлении перекуса для ребенка в школе очень важно, чтобы его было удобно съесть, заявила в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, это обязательно должны быть насыщенные питательными веществами продукты. В этой связи для перекуса идеально подойдут овощи, фрукты или бутерброд на зерновом хлебе или зерновые крекеры.

Очень хорошо что-то включить из овощей и фруктов, например, морковные палочки, нарезанные яблоки или банан, фруктовое пюре в пакетах. Эти продукты должны быть без добавления сахара. Также в перекус хорошо включить что-то, что содержит сложные углеводы. Например, бутерброд на зерновом хлебе или зерновой крекер. Здесь мы обращаем внимание на содержание соли и сахара, хорошо, если оно не высокое, — пояснила Круглова.

Диетолог подчеркнула, что в качестве перекуса в школе также подойдет злаковый батончик, но с небольшим содержанием сахара. В его составе должны быть цельнозерновые хлопья, орехи и сухофрукты.

Если есть возможность положить белковые продукты, например, кусочки ломтиков сыра или йогурт, если ребенок съест его после первого или второго урока, орешки, содержащие растительный белок, буквально горсточку, и обязательно воду или напитки с небольшим содержанием сахара, — сказала Круглова.

Диетолог призвала ограничить сладкое, хотя это самый простой и любимый школьниками способ утолить голод. Конфеты и сладкие батончики не должны занимать основной объем перекуса, достаточно взять всего пару конфет.