Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и тёмной скорлупой

Диетолог Айтор Санчес назвал мифом утверждения о том, что яйца в тёмной скорлупе менее безопасны для здоровья. По его словам, яйца с тёмной скорлупой и с белой имеют одинаковые свойства.
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Диетолог добавил, что цвет скорлупы в любом случае ничего не говорит ни о питательных свойствах яйца, ни об образе жизни курицы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что куриные яйца могут навредить человеку, если не уметь их готовить. В частности, существует примерно шесть видов яиц, которые для человеческого организма опаснее яда, рассказал пользователь WeChat. В частности, он предостерёг от употребления сырых яиц, поскольку они могут вызвать диарею.