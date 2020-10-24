Диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и тёмной скорлупой

https://static.news.ru/photo/3dee2dbc-1664-11eb-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Айтор Санчес назвал мифом утверждения о том, что яйца в тёмной скорлупе менее безопасны для здоровья. По его словам, яйца с тёмной скорлупой и с белой имеют одинаковые свойства.

Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia. Отмечается, что цвет яйца зависит от тех пигментов, которые ему передаёт курица, а они в свою очередь во многом зависят от породы птицы.

Диетолог добавил, что цвет скорлупы в любом случае ничего не говорит ни о питательных свойствах яйца, ни об образе жизни курицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что куриные яйца могут навредить человеку, если не уметь их готовить. В частности, существует примерно шесть видов яиц, которые для человеческого организма опаснее яда, рассказал пользователь WeChat. В частности, он предостерёг от употребления сырых яиц, поскольку они могут вызвать диарею.