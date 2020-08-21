Диетолог назвала возможную причину комы Навального

https://static.news.ru/photo/4b35e96e-e49c-11ea-b263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный мог впасть в кому из-за радикальных изменений в питании. Такое мнение высказала диетолог Наталья Круглова.

По её словам, резкие ограничения в питании могут навредить даже здоровому организму. Например, человек с больными почками и выделительной системой не может сидеть не белковой диете. Это может привести к серьёзным изменения.

Некоторые диеты могут вызывать побочные эффекты, в том числе такие тяжёлые. Это может быть связано с тем, что есть предрасположенность к нарушению функций организма, — объяснила эксперт.

Специалист считает, что именно диета могла запустить хронические заболевания, которые сказались на состоянии Навального. Она подчеркнула, что подобные заболевания «могут себя никак не проявлять» до начала диеты, сообщает RT.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать Навального в берлинскую клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation. Однако в итоге омские врачи отказались передавать пациента. По их мнению, этого нельзя делать из-за его нестабильно тяжёлого состояния. При этом семья и соратники политика настаивают на необходимости срочной транспортировки больного в Европу.

Как писал NEWS.ru, глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший транспортировку Алексея Навального из Омска в Берлин, заявил, что состояние пациента было стабильным во время перелёта, включая набор высоты и посадку.